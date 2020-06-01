Коронавирус в Тольятти, последние новости на 2 июня 2020 года: заболевших стало больше, никто не вылечился

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:37:42+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 2 июня 2020 года

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В Автомобильной столице прибавилось количество людей с Covid-19. За минувшие сутки, к сожалению, никто не излечился. Обсуждаем последние новости про коронавирус в Тольятти на 2 июня 2020 года в этой заметке.

Итак, 1 июня стало известно, что в городе появилось еще 18 человек с коронавирусной инфекцией — ровно половина от общего числа новых пациентов в регионе. Теперь суммарное количество заболевших здесь — 468 граждан.

12 жителей Автограда, заразившихся Сovid-19, контактировали с ранее заболевшими. У остальных недуг обнаружили при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще один covid-положительный не имел никаких клинических проявлений. Правда, откуда он, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса не говорят.

В Самарской области вылечились от коронавируса 12 человек. В Тольятти в этот раз победивших болезнь нет. Известно, что несколько горожан остаются под наблюдением медиков.

Для того, чтобы заболевших не стало больше, принимаются профилактические меры. Так, на входе в ЛДС «Лада-Арена» установили дезинфицирующий аппарат. Устройство представляет собой специальный бокс, проходя через который человек автоматически обрабатывается специальным дезинфицирующим раствором. Это первый подобный спортивный объект в области.

Напомним, что в Тольятти действуют ограничения. До сих пор актуальны масочный режим и, по мере возможности, самоизоляция. Власти рекомендуют не собираться большими компаниями и оставаться дома. Берегите свое здоровье!

Дезинфицирующий бокс установлен на Лада-Арена .

ИСТОЧНИК KP.RU