В Тольятти 12 человек за сутки заболели коронавирусом, контактируя с уже зараженным

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:16:49+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о цифрах по заболевшим новой инфекцией на 1 июня.

– Большинство случаев заболевания на сегодня пришлось на Тольятти – там выявлено 18 человек. При этом 12 из них ранее контактировали с уже заболевшими COVID-19, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день диагноз подтвердился у 2648 человек. За последние сутки инфекцию выявили у 36 жителей региона. Уже известно, как они заразились. 1060 из общего числа пациентов с COVID-19 выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений, еще 20 человек скончалось. В регионе также продлены ограничительные меры. Теперь они будут действовать минимум до 8 июня. Жителей области просят соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, а также социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU