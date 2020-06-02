В Самарской области назначили нового прокурора региона
В прокуратуре Самарской области произошли кадровые перестановки. Новым прокурором региона назначен Сергей Берижицкий, сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
– Назначение указом президента России произошло 1 июня. Верю, что с приходом Берижицкого знамя самарской прокуратуры будет поднято на еще большую высоту, – сообщил Хинштейн подписчикам своего твиттера.
Берижицкий ранее занимал аналогичную должность в прокуратуре Оренбургской области. В 63-м регионе на его месте был Константин Букреев, который был переведен на должность Московского межрегионального транспортного прокурора. Кандидатуру Берижицкого также согласовали депутаты Самарской губдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU