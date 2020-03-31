2020-03-31T10:54:06+03:00
Общество

Депутаты губдумы согласовали Сергея Берижицкого на пост прокурора Самарской области

За его кандидатуру проголосовали единогласно
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сергей Берижицкий до недавнего времени был прокурором Оренбургской области / Фото: www.orenprok.ruСергей Берижицкий до недавнего времени был прокурором Оренбургской области / Фото: www.orenprok.ru
Изменить размер текста:

Депутаты Самарской губернской думы согласовали новую кандидатуру на пост прокурора региона. Речь идет о Сергее Берижицком, который до недавнего времени трудился на посту прокурора Оренбургской области.

- Своими главными задачами на посту прокурора вижу борьбу с коррупцией; с экологическими преступлениями; с преступлениями, которые совершают дети и направленные против них; с организованной преступностью и с преступлениями, которые совершаются с использованием современных технологий. Я считаю, что нужно заниматься предупреждением преступлений, а не «бить по хвостам», - заявил Сергей Берижицкий в ходе заседания губдумы во вторник, 31 марта.

За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Спикер губдумы Геннадий Котельников поздравил стража порядка и пожелал ему успехов в работе.

Напомним, что до сентября 2019 года пост прокурора Самарской области занимал Константин Букреев, потом он ушел на повышение в Москву. На должность главы регионального надзорного ведомства прочили Александра Блошкина, его кандидатуру уже даже согласовали в губдуме. Однако кресло самарского прокурора он так и не занял. В дальнейшем появилась информация о том, что пост прокурора региона может занять Игорь Харитонов, но и он так и не возглавил ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не согласовали? Прокуратуру Самарской области вместо Александра Блошкина может возглавить другой кандидат

В губдму внесли на обсуждение нового претендента на вакантную должность (подробности)

Опытный специалист: на пост прокурора Самарской области одобрили Александра Блошкина

Депутаты губудмы согласовали его кандидатуру на должность руководителя регионального надзорного ведомства (подробности)

Первым зампрокурора Самарской области стал специалист из Москвы

Генпрокурор Юрий Чайка подписал соответствующий приказ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легионер «Крыльев Советов» рассказал, чем занимается во время карантина в Самаре
В Самаре домой выписали второго больного коронавирусом, который поправился
МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома
Регистрация браков и разводов в Самаре во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Можно ли ездить на работу в Самаре в период самоизоляции
В Самаре в апреле планируют закончить расследовать гибель мальчика, которого убило плитой на площади Кирова
Дезинфекция от коронавируса в Самаре: город начали обрабатывать специальными растворами
В этом году в Самарской области построят 22 спортивные площадки
Жителей Самары просят оставаться дома по громкоговорителям
В Новокуйбышевске 300 человек обследовали на коронавирусную инфекцию
В самом худшем случае Самарской области потребуется 3,2 тысяч коек для заболевших коронавирусом
В Самарской области мужчина купил еды и алкоголя с помощью чужой карты
Самарская область получила 1,2 млрд рублей на открытие новых мест в больницах из-за угрозы коронавируса
Количество новых заболевших коронавирусом в Самарской области на 31 марта 2020 выросло
Работали с рассвета до заката: в Сызрани транспортное предприятие эксплуатировало водителей с нарушением норм
Срочно! Уволился министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов
Новый высокоточный текст на коронавирус создали в России
Топового подрядчика, который ремонтирует дороги во всей Самарской области, уличили в задержке зарплат сотрудникам