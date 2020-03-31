Депутаты губдумы согласовали Сергея Берижицкого на пост прокурора Самарской области

31 Март 2020 2020-03-31T10:54:06+03:00

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Депутаты Самарской губернской думы согласовали новую кандидатуру на пост прокурора региона. Речь идет о Сергее Берижицком, который до недавнего времени трудился на посту прокурора Оренбургской области.

- Своими главными задачами на посту прокурора вижу борьбу с коррупцией; с экологическими преступлениями; с преступлениями, которые совершают дети и направленные против них; с организованной преступностью и с преступлениями, которые совершаются с использованием современных технологий. Я считаю, что нужно заниматься предупреждением преступлений, а не «бить по хвостам», - заявил Сергей Берижицкий в ходе заседания губдумы во вторник, 31 марта.

За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Спикер губдумы Геннадий Котельников поздравил стража порядка и пожелал ему успехов в работе.

Напомним, что до сентября 2019 года пост прокурора Самарской области занимал Константин Букреев, потом он ушел на повышение в Москву. На должность главы регионального надзорного ведомства прочили Александра Блошкина, его кандидатуру уже даже согласовали в губдуме. Однако кресло самарского прокурора он так и не занял. В дальнейшем появилась информация о том, что пост прокурора региона может занять Игорь Харитонов, но и он так и не возглавил ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU