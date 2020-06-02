Тренерский штаб «Крыльев Советов» определился с составом на остаток чемпионата

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:23:09+03:00

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата России. Накануне команда и сотрудники клуба сдали очередные тесты на коронавирус и антитела. Также тренеры самарцев определились со списком игроков, которые будут играть в оставшихся поединках сезона.

– Четыре игрока покинули команду. Из последних это арендованный у «Зенита-2» полузащитник Сергей Иванов. Ранее карьеру закончил Александр Анюков, а также закончились контракты у Срджана Мияйловича и Евгения Конюхова, – сообщает пресс-служба «Крыльев».

Отмечается, что полузащитник Максим Канунников прибыл в Самару и продолжает занятия по индивидуальной программе. Ранее у него была диагностирована серьезная травма, ему сделали операцию. КС находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Сезон возобновится 21 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU