Самарцам представят очередной выпуск «Живых писем»
В Самаре представят очередной выпуск «Живых писем». Программа выходит на радио «КП-Самара» 98,2 FM. В 12.17 прозвучит очередная история ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Карасевой. Включайте радиоприемники или заходите на страницу Радио КП.
Программа начала выходить 25 мая. «Живые письма» — это программа, в которой дети и внуки, родственники и знакомые рассказывают о своих героях, прошедших Великую Отечественную войну. Эти истории собирали сотрудники первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз», но облекли в звук ведущие и звукорежиссеры радио «Комсомольская правда — Самара».
Все выпуски можно услышать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU