2020-06-02T11:49:54+03:00
Общество

Самарцам представят очередной выпуск «Живых писем»

Программа об истории Великой Отечественной войны выйдет на радио «КП-Самара» 98,2 FM в 12.17
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В Самаре продолжает выходить новая программаВ Самаре продолжает выходить новая программа
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В Самаре представят очередной выпуск «Живых писем». Программа выходит на радио «КП-Самара» 98,2 FM. В 12.17 прозвучит очередная история ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Карасевой. Включайте радиоприемники или заходите на страницу Радио КП.

Программа начала выходить 25 мая. «Живые письма» — это программа, в которой дети и внуки, родственники и знакомые рассказывают о своих героях, прошедших Великую Отечественную войну. Эти истории собирали сотрудники первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз», но облекли в звук ведущие и звукорежиссеры радио «Комсомольская правда — Самара».

Все выпуски можно услышать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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