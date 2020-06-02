Стала известна дата и время матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
Матч 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Ахмат» станет первым для чемпионата России после возобновления турнира. Игра состоится 19 июня на «Самара Арене» и начнется в 19:00 по местному времени.
– Свой следующий матч самарцы проведут через неделю: 26 июня против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21:30 по самарскому времени, – сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.
«Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата страны. «Ахмат» расположился на последнем месте. Последний тур РПЛ пройдет 22 июля. Ранее тренерский штаб КС определился с составом на остаток сезона. Команду покинуло четыре игрока.
ИСТОЧНИК KP.RU