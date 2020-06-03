2020-06-02T23:42:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 3 июня 2020 года: секреты диагностики раскрыл врач

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 3 июня 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинцев просят немного поберечьсяТольяттинцев просят немного поберечьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 1000 человек остаются в инфекционных госпиталях Самары на данный момент, только у 353 из них коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно. Всего за все время у 770 тольяттинцев нашли эту инфекцию. Остальные либо ждут анализов, либо лечатся на основании диагноза, поставленного по результатам компьютерной томографии.

Врач тольяттинской больницы рассказал, как рентгенография помогает правильно понять, что происходит с пациентом и дать правильные рекомендации инфекционисту, лечащему врачу. По словам специалиста, в пиковые дни здесь выполняли около 300 исследований. Это очень сложно - привлекать приходится четырех врачей только к расшифровке.

Тольяттинские медики принимали роды у больных коронавирусом женщин и делали различные операции, в том числе - на сердце.

Среди больных - еще один сотрудник АВТОВАЗа. Всего инфицированы на данный момент 17 человек.

- Сейчас он изолирован, но получает нужное лечение. Люди из первого круга его контактов помещены на карантин, - сообщили в профкоме завода. И попросили всех рабочих быть осторожнее и бдительнее.

Пока же ситуация с количеством пациентов под подозрением не вселяет оптимизма ни в представителей властей, ни в самих горожан.

- Угроза распространения инфекции не миновала. Для того чтобы выйти на 2-й этап послабления ограничительных мер, нам ещё с вами предстоит многое сделать. В центре внимания, прежде всего, жизнь и здоровье горожан. В связи с этим прошу членов штаба продолжать работу в интенсивном режиме, - попросил глава города Сергей Анташев на заседании штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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