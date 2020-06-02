"На расшифровку 15 минут, пациенты идут потоком": врач из Тольятти рассказал, как томограф помогает "поймать" коронавирус

Первым инструментом для постановки диагноза коронавирусная пневмония уже давно стала компьютерная томография. Такое исследование проводится быстрее, чем делается тест на коронавирус, и врач сразу получает полную картину, чтобы понять: какую помощь нужно прямо сейчас оказывать пациенту. И в самом деле: если у человека разрушаются легкие - странно ждать результатов анализа соскобов из горла или носоглотки. Да и врачи уже не раз говорили: часто при полноценной клинической картине коронавирусной пневмонии результаты теста оказываются отрицательными.

Как сегодня работают врачи, занимающиеся компьютерной диагностикой, можно ли с первого взгляда отличить коронавирусную пневмонию от любой другой и сколько исследований в больнице проводят в день, рассказал заместитель главного врача тольяттинской городской больницы №5 Алексей Кирсанов.

С такой картиной в легких пациента сразу отправляют на кислородФото: Кадр видео

"Видим "матовое стекло" и все понимаем"

Серьезную работу по компьютерной диагностике мы начали с 9 апреля. И уже сейчас наработали достаточный опыт, чтобы сразу отличить коронавирусную пневмонию от бактериальной или имеющей иной характер.

Изменения, которые вызывает в легких коронавирусная пневмония, выглядят очень специфично, очень точно говорят о том, что виноват именно этот вирус в происходящем. Частично подобные изменения бывают и при других патологиях, но здесь признаки очень четкие.

Именно поэтому компьютерная томография у нас - это первое исследование, на которое направляют потенциального больного коронавирусом. Также делают сразу анализ крови и ЭКГ. Но именно с помощью КТ мы делаем вывод о степени вероятности коронавирусной инфекции. У нас есть трехуровневая шкала и на ее основании врач-рентгенолог должен выдать заключение.

Если мы говорим, что вероятность низкая, значит мы видим картину бактериальной пневмонии или же застойные явления в легких. А вот если вероятность высокая, это значит, что мы увидели то самое "матовое стекло" - это участки помутнения легких с очень нежно интенсивностью. Наличие таких участков говорит об инфекции и мы можем уже ориентировать врача-инфекциониста.

Поражение легких средней тяжести - повод постоянно наблюдать за пациентомФото: Кадр видео

"На пациента у нас есть пять минут"

Нагрузка на наш отдел сейчас очень высокая. Конечно, обследование проводится не за минуту: человек должен снять одежду, разместиться у аппарата, его нужно поправить, провести снимок. Минимально на это уходит 5 минут, значит в час максимально мы можем принять не больше 12 человек. Еще 15 минут у врачей есть на расшифровку и выдачу заключения. Чтобы работать с такой скоростью, нам приходится освобождать врачей от приема и другой нагрузки. Четыре врача каждый день занимаются только расшифровкой КТ пациентов с двух томографов 810 корпуса. Это позволяет обусловить достаточную пропускную способность.

В пиковые дни мы выполняли 300 исследований в день для диагностики или в качестве контрольных исследований. И, конечно же, не все 100% тех, кого мы проверяем, будут госпитализированы с коронавирусом. У 40-50% будет какая-то другая патология, другой диагноз.

Кроме того, и с коронавирусом не всех сразу госпитализируют: при легкой степени можно лечить в домашних условиях, при средней степени требуется наблюдение и чаще всего госпитализация. При тяжелой - сразу на реанимационную койку, где получает человек кислород и соответствующее лечение.

"Мы позволяем не допустить распространение коронавируса"

Для того, чтобы принять решение о тактике лечения больного, достаточно рентгенографии. Если поставлен средний или высокий вероятностный прогноз, такого пациента начинают лечить соответствующего. ПЦР-диагностика нужна для того, чтобы определить контактные лиц, понять, кого нужно изолировать, потому что вирус, который выявляют в верхних дыхательных путях, является очень контагиозным.

Именно поэтому очень важен наш опыт, когда точная диагностика ан высоком уровне позволяет минимизировать риски и вылечить как можно большее количество человек, начав лечение как можно раньше.

Врач из Тольятти рассказал, сколько КТ в день делают в больнице.

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