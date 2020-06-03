В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Сегодня, 3 июня, в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. За прошедшие сутки появился еще один человек, которого не удалось спасти медикам.
– Таким образом, число жертв на сегодняшний день составляет 23 человека. У всех них был сопутствующие заболевания. На стационарном и амбулаторном лечении в регионе остаются 1609 жителей, – сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.
Всего в Самарской области 2770 заболевших COVID-19. 1138 выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. В регионе также продолжают действовать ограничительные меры, в том числе социальное дистанцирование и масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU