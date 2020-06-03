В Самарской области от коронавируса умер еще один человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:47:06+03:00

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Сегодня, 3 июня, в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. За прошедшие сутки появился еще один человек, которого не удалось спасти медикам.

– Таким образом, число жертв на сегодняшний день составляет 23 человека. У всех них был сопутствующие заболевания. На стационарном и амбулаторном лечении в регионе остаются 1609 жителей, – сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Всего в Самарской области 2770 заболевших COVID-19. 1138 выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. В регионе также продолжают действовать ограничительные меры, в том числе социальное дистанцирование и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU