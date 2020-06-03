Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:40:08+03:00

По данным на 3 июня 2020 года в Самарской области выявили 46 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 3 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 46 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2770 человек. 1138 из них выздоровели, 23 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8536 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1842 жителя, в Московской области – 736. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 380 и 357 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 432277 человек, 195957 пациентов выздоровели (8972 за прошедший день), 5215 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 178 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU