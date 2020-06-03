2020-06-03T10:40:08+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев

По данным на 3 июня 2020 года в Самарской области выявили 46 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За минувшие сутки в России появилось заболевших коронавирусомЗа минувшие сутки в России появилось заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 3 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 46 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2770 человек. 1138 из них выздоровели, 23 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8536 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1842 жителя, в Московской области – 736. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 380 и 357 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 432277 человек, 195957 пациентов выздоровели (8972 за прошедший день), 5215 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 178 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 8 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 3 июня 2020 года: все больше случайных заражений

Что нужно знать о последних новостях про коронавирус в Самаре и Самарской области на 3 июня 2020 года прямо сейчас (подробности)

В Самаре вылечили месячного малыша с коронавирусом

В больнице младенец был вместе с мамой, выздоровели оба и уже дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев
Самарцам рассказали, когда в городе заработают фонтаны
В Самарской области выявили очередной очаг бешенства
В Тольятти несколько квартир начали покрываться плесенью из-за неправильно построенной вентиляции
В Самаре продолжают неистово воровать крышки колодцев
В Самарской области 57-летний мужчина незаконно хранил дома боеприпасы
Самара попала в список велосипедных столиц
Замдиректора магазина в Самаре насмерть забил покупателя битой
В Самарской области ждут аномальную жару
В Самаре рассказали, когда откроют пляжи
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 3 июня 2020 года: секреты диагностики раскрыл врач
В Самаре Волгарь и Фрунзенский мост свяжут новой дорогой
В Самарской области еще 66 человек выздоровели от коронавируса
Самарцам рассказали, как будет ходить транспорт из-за перекрытия улицы Солнечной
Депутаты Тольятти просят сделать 1 сентября выходным днем
В Самаре вылечили месячного малыша с коронавирусом
Самарские медики рассказали о судьбе детей, которых родили женщины с коронавирусом
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»
Стали известны дата и время матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном
В Самаре осудят полицейских, которые «крышевали» подпольные казино
Школы Самарской области получили 35 новых автобусов
Юристы бесплатно помогут самарцам разобраться с кредитами
В Самарской области ожидаются гроза и град