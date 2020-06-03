2020-06-03T18:22:15+03:00
Спорт

Футбольным клубам Самарской области разрешили тренироваться

В списке «Акрон» и «Лада», а также пляжный футбольный клуб «Крылья Советов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тольяттинскому «Акрону», который переходит в ФНЛ, разрешили тренироваться. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Тольяттинскому «Акрону», который переходит в ФНЛ, разрешили тренироваться. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
Изменить размер текста:

Министерство спорта Самарской области опубликовало приказ, согласно которому несколько профессиональных клубов региона могут возобновить тренировки. Это футбольные «Акрон» и «Лада», пляжный футбольный клуб «Крылья Советов», а также «Мега-Лада», где занимаются мотоциклетным спортом. Приказ опубликован на сайте правительства области.

Помимо этого, тренироваться разрешили профессиональным спортсменам, которые занимаются велосипедным спортом, гольфом, современным пятиборьем, теннисом, стрельбой из лука, спортивным туризмом, лыжами и т.д. Полный список – в документе. При этом все спортсмены должны заниматься на открытом воздух и соблюдать все рекомендации в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, ранее тренировки возобновил футбольный клуб «Крылья Советов». Команда начала готовиться к рестарту сезона РПЛ. Первый матч самарцы проведут дома 19 июня против грозненского «Ахмата».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 детских лагерей будут работать в Самаре этим летом
Здание Реального училища в Самаре отремонтируют и задействуют под образовательные нужды
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 74 человека
Футбольным клубам Самарской области разрешили тренироваться
Минздрав: у пожилых людей коронавирус может протекать нетипично
У одной из действующих управляющих компаний Самары могут отозвать лицензию
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
В Кинеле больных с коронавирусом отправят в местную больницу
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Самаре эвакуировали торговый центр «Вива Лэнд»
Африканская чума свиней добралась до Сызранского района
Самарский электробус попал в ДТП
В Самарской области резко выросло число нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько участников будет на Параде Победы в Самаре
Гроза идет на Самарскую область
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Самаре суда станут чаще заходить на Проран
Прокуратура начала проверку по ситуации с семьей, которая удочерила двух девочек и теперь платит долги их покойной матери
Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик
В Самаре обезопасят 14 аварийных перекрестков и пешеходных переходов
Как умирали в Самарской области больные с коронавирусом
Преступник из Самарской области скрывался от Росгвардии, разбрасывая деньги
А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре
На могиле зверски убитой девочки в Тольятти появился памятник
В Самаре площадь Куйбышева оцепили из-за подозрительного предмета