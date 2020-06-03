Футбольным клубам Самарской области разрешили тренироваться
Министерство спорта Самарской области опубликовало приказ, согласно которому несколько профессиональных клубов региона могут возобновить тренировки. Это футбольные «Акрон» и «Лада», пляжный футбольный клуб «Крылья Советов», а также «Мега-Лада», где занимаются мотоциклетным спортом. Приказ опубликован на сайте правительства области.
Помимо этого, тренироваться разрешили профессиональным спортсменам, которые занимаются велосипедным спортом, гольфом, современным пятиборьем, теннисом, стрельбой из лука, спортивным туризмом, лыжами и т.д. Полный список – в документе. При этом все спортсмены должны заниматься на открытом воздух и соблюдать все рекомендации в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, ранее тренировки возобновил футбольный клуб «Крылья Советов». Команда начала готовиться к рестарту сезона РПЛ. Первый матч самарцы проведут дома 19 июня против грозненского «Ахмата».
ИСТОЧНИК KP.RU