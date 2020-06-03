Футбольным клубам Самарской области разрешили тренироваться

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:22:15+03:00

В списке «Акрон» и «Лада», а также пляжный футбольный клуб «Крылья Советов»

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Министерство спорта Самарской области опубликовало приказ, согласно которому несколько профессиональных клубов региона могут возобновить тренировки. Это футбольные «Акрон» и «Лада», пляжный футбольный клуб «Крылья Советов», а также «Мега-Лада», где занимаются мотоциклетным спортом. Приказ опубликован на сайте правительства области.

Помимо этого, тренироваться разрешили профессиональным спортсменам, которые занимаются велосипедным спортом, гольфом, современным пятиборьем, теннисом, стрельбой из лука, спортивным туризмом, лыжами и т.д. Полный список – в документе. При этом все спортсмены должны заниматься на открытом воздух и соблюдать все рекомендации в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, ранее тренировки возобновил футбольный клуб «Крылья Советов». Команда начала готовиться к рестарту сезона РПЛ. Первый матч самарцы проведут дома 19 июня против грозненского «Ахмата».

ИСТОЧНИК KP.RU