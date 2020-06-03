2020-06-03T19:09:52+03:00
Звезды

Здание Реального училища в Самаре отремонтируют и задействуют под образовательные нужды

Для восстановления памятника архитектуры нашли инвестора
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее сообщалось, что ремонт Реального училища обойдется в сумму от 700 млн до двух млрд рублей.Ранее сообщалось, что ремонт Реального училища обойдется в сумму от 700 млн до двух млрд рублей.
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В Самаре нашли инвестора для восстановления Реального училища. Сейчас переговоры с ним ведут представители администрации города. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

- Инвестор уже готовит проект. Здание отремонтируют. После реконструкции его будут использовать под образовательные нужды, - сказал Сергей Шанов.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт Реального училища обойдется в сумму от 700 млн до двух млрд рублей. Именно из-за этого здание не хотели реставрировать ни государственные структуры, ни частные компании.

Реальное училище – памятник архитектуры федерального значения. В нем 1 января 1851 года прошли торжества по поводу установления Самарской губернии. В училище учились писатель Алексей Толстой и лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Во времена Советского Союза в здании Реального училища располагалось военное суворовское училище, а в недавнем прошлом – Самарский военно-медицинский институт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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