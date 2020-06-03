Адвокаты Михаила Матвеева просят прекратить дело о коронавирусном фейке

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:04:17+03:00

Это уже не первый раз, когда полиция привлекает Михаила Матвеева к административной ответственности за публикации о коронавирусе, которые ведомству кажутся недостоверными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня Октябрьский районный суд рассматривал административный протокол, который самарская полиции составила в отношении депутата Михаила Матвеева. Стражи порядка считают, что народный избранник распространил в интернете недостоверные сведения о коронавирусе.

Напомним, как корреспондентам "КП-Самара" стало известно во время предыдущего заседания по этому делу, полицейские высказывают претензии к публикации об из коллеге, которая то ли болела, то ли не болела COVID-19.

Была ли информация правдивой, болела ли женщина-полицейский коронавирусом и причинила ли публикация кому-либо вред, пытались выяснить на сегодняшнем заседании.

- Мы в итоге дело просили прекратить, - сообщил корреспондентам "КП-Самара" Андрей Карномазов.

Какое решение примет суд, пока не ясно. Следующее заседание назначено на 5 июня.

Напомним, это уже не первый раз, когда полиция привлекает Михаила Матвеева к административной ответственности за публикации о коронавирусе, которые ведомству кажутся недостоверными. В начале мая народного избранника суд оштрафовал на 45 тысяч рублей за то, что он сообщил своим читателям в соцсетях информацию, услышанную на заседании губдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU