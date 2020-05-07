В Самаре депутата оштрафовали на 45 тысяч за фейк о коронавирусе

Сегодня в Октябрьском районном суде после 6 часов судебного разбирательства депутата Михаила Матвеева признали виновным в распространении заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Самарской области.

Напомним, претензии со стороны правоохранительных органов вызвала информация о том, что коронавирусом больны жители Новокуйбышевска.

- Эту информацию Матвеев получил 24 марта в ходе заседания Самарской губернской думы, в СМИ эти сведения были опубликованы в тот же день, - объясняет адвокат Станислав Селезнев. – Матвеев просто опубликовал серию твиттов с требованием проверки этой информации.

На следующий день свою публикацию в Twitter Матвеев удалил, но было уже поздно – полиция начала проверку и составила на него протокол по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Сегодня на суде адвокаты заявляли с десяток ходатайств, в том числе о вызове в суд свидетелей, истребовании документов и проведении лингвистической экспертизы. Суд их отклонил.

В итоге Михаила Матвеева признали виновным и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Корреспонденту "КП-Самара" адвокат Андрей Карномазов сообщил, что это решение они намерены обжаловать.

Между тем, это уже не первый приговор за распространение «заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений»: 15 апреля жительницу Тольятти оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она написала в соцсетях о смерти ребенка от коронавируса. Это решение женщина также намерена обжаловать.

Между тем, Михаил Матвеев в своем Twitter сообщает, что в отношении него полиция составила не один протокол, а два:

- Впереди 23 мая еще один суд - теперь фейком станет информация про сотрудницу МВД, которая была с положительными тестами, а потом вдруг перестала, - пишет народный избранник.

Дело также будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Самары, но под председательством другого судьи.

"Комсомолка" продолжает следить за развитием событий.

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