В Самарской области мужчина нарушил авторские права на 1,5 млн рублей
Сотрудники полиции Сызрани задержали подозреваемого в нарушении авторских прав. Дело в том, что 32-летний мужчина попался при контрольной закупке программного обеспечения. Контрафактное ПО позволяло заниматься трехмерным моделированием.
– Общая сумма ущерба правообладателю составила 1,5 миллиона рублей. Полицейские изъяли у подозреваемого флешку с программой, которая по заключению эксперта является поддельной, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских прав в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит задержанному, подразумевает тюремный срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU