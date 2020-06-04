2020-06-04T11:45:01+03:00
Общество

В Самарской области мужчина нарушил авторские права на 1,5 млн рублей

Он продавал контрафактную программу для трехмерного моделирования
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до шести лет тюрьмыЗадержанному грозит до шести лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции Сызрани задержали подозреваемого в нарушении авторских прав. Дело в том, что 32-летний мужчина попался при контрольной закупке программного обеспечения. Контрафактное ПО позволяло заниматься трехмерным моделированием.

– Общая сумма ущерба правообладателю составила 1,5 миллиона рублей. Полицейские изъяли у подозреваемого флешку с программой, которая по заключению эксперта является поддельной, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских прав в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит задержанному, подразумевает тюремный срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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