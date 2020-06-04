2020-06-04T12:55:01+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 человека в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 63 пациента в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 2833 заболевших новой инфекциейВсего в Самарской области 2833 заболевших новой инфекциейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 63 пациента, которых выявили на сегодня, 4 июня. Общее число заболевших в регионе достигло 2833 человек.

– 26 новых пациентов в Тольятти, 21 – в Самаре. Пятеро в Новокуйбышевске, по двое – в Сызрани, Волжском и Камышлинском районах. По одному человеку в Чапаевске, Алексеевском, Красноярском, Кинельском и Пестравском районах, – говорится в сообщении.

21 человек ранее контактировал с уже заболевшим коронавирусом. Девять таких пациентов в Самаре, восемь – в Тольятти. Двое в Волжском районе, по одному – в Новокуйбышевске и Чапаевске. У 35 жителей региона выявлен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще семь человек были инфицированы, но не имели никаких клинических проявлений.

На сегодняшний день удалось вылечить и выписать из больниц 1212 человек. Еще 23 пациента скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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