2020-06-04T11:23:17+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 4 июня 2020 года: подтвердились 63 случая

По данным на 4 июня 2020 года в Самарской области выявили 63 новых случая заражения
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России зафиксировано новых заболевших коронавирусомЗа сутки в России зафиксировано новых заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2833 человека. 1212 из них выздоровели, 23 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8831 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 1842 жителя, в Московской области – 736. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 380 и 357 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 441108 человек, 204623 пациента выздоровели (8666 за прошедший день), 5384 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 169 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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