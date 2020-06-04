Самару ждет уникальный салют в день Парада Победы

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:28:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в день Парада Победы в 2020 году прогремит грандиозный салют. Это произойдет вечером 24 июня. По предварительным данным, 30 залпов дадут из двух новых салютных установок. Жители даже смогут на него полюбоваться, но придется соблюдать социальную дистанцию. Как это будет сделано и что нужно улучшить, обсудили на заседании оргкомитета «Победа».

Губернатор поручил сделать салют в день Парада Победы 2020 в Самаре особенно праздничным и торжественным.

«Юбилейный фейерверк должен отличаться от тех, которые мы ежегодно устраиваем. Люди ждут, он должен быть особый, художественная часть должна быть на самом высоком уровне», - прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.

На салют можно будет посмотреть, но придется соблюдать все санитарные требования. Так, на пропускных пунктах всем зрителям выдадут памятки с правилами поведения в сложной эпидобстановке, также всем измерят температуру и дадут воспользоваться антисептиком. Тем, кто пришел без средств защиты, выдадут маски и перчатки.

Возможно, салют будет сопровождать художественная программа - об этом поручил подумать Азаров. Могут пройти и другие праздничные мероприятия, если это позволит эпидобстановка.

Также на заседании оргкомитета рассказали, как готовятся к Параду Победы. Подробнее об этом событии читайте в нашем материале. Сейчас начались тренировки личного состава, военные готовят технику. Ее, кстати, привезут на площадь Куйбышева уже после 14 июня и оставят там на радость зрителям.

ИСТОЧНИК KP.RU