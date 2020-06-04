В Сызрань ввели войска для защиты от коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:32:20+03:00

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В Сызрань для защиты от коронавируса ввели войска химической защиты. Помощь прибыла в город уже 4 июня. Военные занялись дезинфекцией улиц в городе, где коэффициент заболеваемости более чем в два раза превысил среднеобластной.

В Сызрани число коронавирусных больных уже превысило 200 человек, заболеваемость начала снижаться лишь в последние дни. До этого в городе фиксировали вспышки заболевания и большое число зараженных среди контактных лиц.

Сейчас в Сызрани военные обрабатывают дороги, остановки, основные улицы концентрированным дезраствором, так как идут дожди.

В городе действуют масочный режим и более жесткие требования к самоизоляции. За всеми торговыми объектами пристально следят и тех, кто не соблюдает правила, наказывают и закрывают. До этого глава Сызрани Николай Лядин рассказывал, что чаще всего коронавирус в город привозят вахтовики. 2 июня в третьем по величине городе региона, охваченном инфекцией, побывал губернатор Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU