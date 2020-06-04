4 Июнь 2020 2020-06-04T17:52:59+03:00

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7 июня по Тольятти проедут праздничные автобусы с артистами. Акция «Маршрут 20:20» приурочена ко дню города. Празднично оформленный транспорт отправится с площадки в районе Речного вокзала по маршрутам районов города. Автобусы будут делать небольшие остановки, время которых артисты будут исполнять песни и читать стихи о городе и связанных с ним исторических событиях.

Также в день города тольяттинцев ждет еще несколько мероприятий. В 11.00 в ТРЦ «Парк-Хаус» на ул. Автозаводской, 9 начнет работу передвижная выставка «Почетные граждане города». Здесь можно будет сфотографироваться в фотозоне и получить сувенир от волонтера. Сотрудники ГИБДД будут раздавать водителям и пешеходам светоотражающие самоклеящиеся смайлики. А вечером 7 июня горожанам предлагают присоединиться к флешмобу «Огни любимого Тольятти» и всем одновременно включить фонарики и безопасные огни в окнах.

Из-за коронавирусных ограничений основная часть праздничных массовых мероприятий перенесена на более поздний срок, а многие спектакли, концерты и выставки проходят в онлайн-формате. Также тольяттинцы получат по почте более 300 тысяч авторских поздравительных открыток от губернатора Дмитрия Азарова.

Полная афиша празднования Дня города в Тольятти – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU