В Похвистнево модернизируют энергетическое хозяйство

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:32:18+03:00

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С начала 2020 года энергетики Самарской сетевой компании приняли на обслуживание линии и подстанции, а также систему уличного освещения городского округа Похвистнево. За 15 лет работы в регионе ССК уже зарекомендовала себякак энергокомпания, которая всегда находит совместные решения с руководителями муниципалитетов в решении вопросов энергоснабжения. Именно поэтому администрация Похвистнева доверила Самарской сетевой компании электрические сети города.

Энергетики провели анализ принятого хозяйства и оперативно приступили к восстановительным работам. В первую очередьспециалистамиПохвистневского участка №2 Восточных электрических сетей АО «ССК»были заменены самые проблемные участки сетей: произведен капитальный ремонт 3,7 км воздушной линии напряжением 0,4 кВ, питающей потребителей по ул. Газовиков, Южной, Первомайской, пер. Дружбы и Горному, а также 4 подстанций. Кроме того, было обновлено более 35 вводов в дома. В результате у жителей города, в последнее время часто испытывающих неудобства от скачков напряжения, ситуация с электроснабжением нормализовалась.

«У нас все время моргал свет, микроволновая печь почти не грела. Когда вечером все соседи возвращались домой и включали электроприборы, у нас выключались телевизоры», - вспоминают жители ул. Первомайской в Похвистнево. – А как нам провод поменяли, сразу все стало исправно работать. Мы даже написали благодарность в адрес ССК за их работу и за то, что мы теперь можем пользоваться электричеством в полном объеме».

Также энергетики проводят в городе работы по обновлению уличного освещения. Они уже заменили 37 фонарей, установили новые мачты освещения на главной площади города. Вместо старых натриевых светильников специалисты установили современные светодиодные – более яркие и экономичные.

Сегодня ССК обслуживает более 95% электроустановок Похвистнева - это 95 подстанций и 236 километров линий электропередачи, которые, кроме жителей и организаций города, питают и почти все социально значимые объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU