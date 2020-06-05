2020-06-04T23:49:43+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года: из-за одного заболевшего на карантин отправили еще 15 рабочих АВТОВАЗа

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 5 июня 2020 года
Ольга НОВИКОВА
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Медики тольяттинской скорой получили помощь от волонтеровМедики тольяттинской скорой получили помощь от волонтеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Узнали всю информацию про коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года. По итогам предыдущего дня количество зараженных COVID-19 в Тольятти выросло на 26 человек и достигло 471. Среди инфицированных – 18 сотрудников АВТОВАЗа, еще 35 заводчан, имевших контакт с заболевшими, находятся на жестком двухнедельном карантине, им запрещен вход на территорию завода. Накануне коронавирус обнаружили у одного сотрудника завода. Он вовремя не сообщил о недомогании и успел вступить в контакт с 15 коллегами, прежде чем у его выявили коронавирус. В результате контактные заводчане будут вынуждены две недели просидеть взаперти в четырех стенах на самоизоляции.

В Тольятти продолжаются регулярные рейды – полиция с помощью общественников проверяют, насколько точно горожане соблюдают масочный режим и ограничительные меры. Кроме того, в Автограде по-прежнему обрабатывают места общего пользования в домах Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов. За последние сутки была продезинфицирована площадь в 159,7 тысяч квадратных метров, больше всего обработали поверхности в Автозаводском районе. На сегодняшний день дезинфекция выполнена в 1582 из 2297 многоквартирных домов Тольятти, во всех 10080 входных узлах и во всех 5045 лифтах.

Тольяттинские медики получают поддержку со стороны общественности. Волонтеры проекта #МыВместе 4 июня привезли сотрудникам тольяттинской скорой помощи 450 защитных костюмов, купленных на благотворительные пожертвования

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года: из-за одного заболевшего на карантин отправили еще 15 рабочих АВТОВАЗа
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