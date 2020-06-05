2020-06-05T13:18:51+03:00
Общество

Стало известно, как заболели коронавирусом 5 июня еще 89 человек в Самарской области

Больше половины - те, кто уже болел пневмонией и ОРВИ, но анализы показали, что все не так просто
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Новых зараженных выявляют все чащеНовых зараженных выявляют все чащеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб в Самарской области объяснил, где и как заболели коронавирусом еще 89 пациентов. Больше половины в этот раз приходится на Самару - это 47 человек. Еще 17 человек заболели в Сызрани, а 9 в Тольятти.

Также заболели коронавирусом жители Кинеля, Октябрьска, Жигулевска и Чапаевска, а также шести районов: Алексеевского, Нефтегорского, Волжского, Безенчукского, Шенталинского и Челно-Вершинского.

Как стало известно, 47 зараженных уже лечились в больницах от пневмонии и ОРВИ. Еще 24 - это те, кто контактировал с больными. Еще 17 носителей коронавируса выявили при профосмотре, а один приехал из Абхазии и оказался коронавирусным носителем.

Напоминаем, что 5 июня добавилось 89 заболевших коронавирусом, и это снова рост заболеваемости в регионе. На 5 июня количество случаев заражения коронавирусом с самого начала пандемии - 2992.

ИСТОЧНИК KP.RU

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