2020-06-05T10:38:13+03:00
Общество

Число новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 5 июня выросло на 89

В Самарской области на 89выросло число новых случаев заражения коронавирусом на 5 июня
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре выросло число заболевшихВ Самаре выросло число заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появилась статистика с числом новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 5 июня. Сегодня таких случаев стало больше на 89. Это больше, чем 4 июня, когда выявили только 63 зараженных. А 3 июня нашли только 46 новых случаев заражения - в этот день самарцам казалось, что заболеваемость пошла на спад.

В последнее время все больше случаев заражения находят среди тех, кто уже попал в больницу с ОРВИ и пневмонией. Небольшой процент зараженных - это те, кто прошел профилактический осмотр, при этом не испытывая никаких проблем со здоровьем.

Всего в России 5 июня выявили 8726 случаев заражения коронавирусом. Спецалисты считают, что рост инфицирования остановлен.

Напомним, что в Самаре несколько снизились цифры прироста числа заболевших. 4 июня контактного по коронавирусу сотрудника нашли в губернской думе. А пациент из Тольятти рассказал о своем лечении от коронавируса и о том, каково это, жить практически без легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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