Врач из Самары показала, в чем медики работают с коронавирусом
Врач из больницы имени Середавина Елена Рождествина показала, в чем врачи работают с коронавирусными больными. Девушка выложила в своем блоге инстаграм пять вариантов защитных костюмов. Свою подборку онаподписала: Выбери своего бойца, намекнув на компьютерные игры.
Этот костюм самый красивый, но непрочныйФото: из личного архива
Подписчики девушки начали обсуждать костюмы, интересуясь, в каком из них удобнее всего работать. Елена объяснила, что первый - белый с голубыми вставками довольно легкий, но непрочный, так как он одноразовый. К нему кстати идут длинные сапоги. А вот черный костюм самый жаркий, внутри прорезиненный и летом в нем просто невозможно работать.
Лучше всех оценила Елена синий костюм, он не жаркий, легкий, нужной плотности - заразу не пропустит, но и от духоты в нем не умрешь. Голубой костюм по словам девушки красивый, но очень жаркий.
Этот костюм Елена оценила выше всегоФото: из личного архива
Выяснилось, что эта информация очень интересна горожанам, которые следят за тем, как работают самарские врачи в этой сложной ситуации с коронавирусом.
Напомним, что сегодня, 5 июня в регионе нашли 89 новых коронавирусных больных. Общая цифра уже практически достигла 3000.
ИСТОЧНИК KP.RU