Врач из Самары показала, в чем медики работают с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:19:49+03:00

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Врач из больницы имени Середавина Елена Рождествина показала, в чем врачи работают с коронавирусными больными. Девушка выложила в своем блоге инстаграм пять вариантов защитных костюмов. Свою подборку онаподписала: Выбери своего бойца, намекнув на компьютерные игры.

Этот костюм самый красивый, но непрочныйФото: из личного архива

Подписчики девушки начали обсуждать костюмы, интересуясь, в каком из них удобнее всего работать. Елена объяснила, что первый - белый с голубыми вставками довольно легкий, но непрочный, так как он одноразовый. К нему кстати идут длинные сапоги. А вот черный костюм самый жаркий, внутри прорезиненный и летом в нем просто невозможно работать.

Лучше всех оценила Елена синий костюм, он не жаркий, легкий, нужной плотности - заразу не пропустит, но и от духоты в нем не умрешь. Голубой костюм по словам девушки красивый, но очень жаркий.

Этот костюм Елена оценила выше всегоФото: из личного архива

Выяснилось, что эта информация очень интересна горожанам, которые следят за тем, как работают самарские врачи в этой сложной ситуации с коронавирусом.

Напомним, что сегодня, 5 июня в регионе нашли 89 новых коронавирусных больных. Общая цифра уже практически достигла 3000.

ИСТОЧНИК KP.RU