Самарец остался без глаза после обстрела в Оренбурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:29:20+03:00

В то же время мужчина благодарен полицейским, которые быстро нашли его обидчика

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Житель Самарской области попал в крайне неприятную ситуацию в Оренбурге. Его расстреляли на улице Салмышской. Последствия происшествия оказались весьма серьезными.

- Ночью неизвестный два раза выстрелил в него из травматического пистолета - в живот и голову. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, он остался без правого глазного яблока, - рассказали "КП-Самара" в Управлении МВД по Оренбургской области.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Оперативники Антон Никитин и Андрей Гришаенко оперативно установили подозреваемого и собрали против него доказательства.

Потерпевший благодарен полицейским за хорошую работу. На днях он написал на имя начальника оренбургского УМВД письмо, в котором благодарит сотрудников уголовного розыска и просит их поощрить.

ИСТОЧНИК KP.RU