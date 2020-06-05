Владимир Путин пообещал помочь тольяттинскому приюту для животных

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:58:00+03:00

Зоозащитникам сейчас очень нужны средства на лечение и питание животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь частным приютам для животных, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. С соответствующей просьбой к нему во время видеовстречи, приуроченной к Дню эколога, обратилась директор благотворительного фонда помощи бездомным животным Тольятти «Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек «Приют Кошкин дом» Наталья Боброва.

- Мы не просим деньги на зарплаты, но нам нужны средства на лечение и питание наших животных, чтобы они не голодали, - сказала Наталья Боброва.

Глава государства заявил, что власти подумают над мерами поддержки приютов для бездомных животных. Он отметил, что пока не может назвать точных цифр и дат, но заверил, что обязательно поможет.

- Мы вас услышали и вам поможем, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что недавно стало известно о непростой ситуации, в которую попал приют для животных из Самары. На проблему уже обратил внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он пообещал помочь в решении сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU