Владимир Путин пообещал помочь тольяттинскому приюту для животных
Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь частным приютам для животных, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. С соответствующей просьбой к нему во время видеовстречи, приуроченной к Дню эколога, обратилась директор благотворительного фонда помощи бездомным животным Тольятти «Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек «Приют Кошкин дом» Наталья Боброва.
- Мы не просим деньги на зарплаты, но нам нужны средства на лечение и питание наших животных, чтобы они не голодали, - сказала Наталья Боброва.
Глава государства заявил, что власти подумают над мерами поддержки приютов для бездомных животных. Он отметил, что пока не может назвать точных цифр и дат, но заверил, что обязательно поможет.
- Мы вас услышали и вам поможем, - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, что недавно стало известно о непростой ситуации, в которую попал приют для животных из Самары. На проблему уже обратил внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он пообещал помочь в решении сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU