В Самаре запрет на проезд по улице Ульяновской продлили до конца июня
В Самаре продлили срок перекрытия движения по улице Ульяновской. Там продолжают вести работы по техническому перевооружению теплотрассы. Ремонт продлится до конца месяца.
- Проезд по улице Ульяновской в границах улиц Самарской и Садовой будет закрыт до 20:00 30 июня 2020 года. Также с 8:00 6 июня до 20:00 30 июня будет временно ограничено движение транспорта на участке от улицы Самарской до улицы Галактионовской, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам, которые необходимы для подготовки к новому отопительную сезону. Автомобилистов призывают заранее планировать маршрут своего следования.
Временная схема ограничения движения
ИСТОЧНИК KP.RU