В Самаре запрет на проезд по улице Ульяновской продлили до конца июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:25:03+03:00

Ездить по улице Ульяновской будет нельзя до конца июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение будет ограничено на участках от Самарской до Садовой и от Самарской до Галактионовской

Изменить размер текста: A A

В Самаре продлили срок перекрытия движения по улице Ульяновской. Там продолжают вести работы по техническому перевооружению теплотрассы. Ремонт продлится до конца месяца.

- Проезд по улице Ульяновской в границах улиц Самарской и Садовой будет закрыт до 20:00 30 июня 2020 года. Также с 8:00 6 июня до 20:00 30 июня будет временно ограничено движение транспорта на участке от улицы Самарской до улицы Галактионовской, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам, которые необходимы для подготовки к новому отопительную сезону. Автомобилистов призывают заранее планировать маршрут своего следования.

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU