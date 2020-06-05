2020-06-05T19:06:46+03:00
Происшествия

Депутата в Самаре готовы отправить под суд за коммерческий подкуп

Утверждено обвинительное заключение по делу общественника и депутата Аркадия Лазарева
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре будут судить депутата ЛазареваВ Самаре будут судить депутата ЛазареваФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре готовы отправить в суд дело депутата Аркадия Лазарева, которого прокуратура обвиняет в коммерческом подкупе. Как сообщили в следственном комитете, расследование завершено. Обвинительное заключение утверждено, судить Лазарева будут за коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Следствие считает, что в августе 2019 года Аркадий Лазарев, представлявший фирму ВСТ, учредителем которой и являлся, сговорился с одним из самарских коммерсантов и обещал не участвовать в одном из электронных аукционов, если ему заплатят миллион и 500 тыс рублей.

В итоге то самое ООО и победило в аукционе, то есть сделка по-видимому, как считает следствие, состоялась. Сейчас обвинительное заключение отправили в Кировский суд Самары и здесь его будут рассматривать по существу, выясняя, в чем именно виноват депутат. Оперативное сопровождение дела вели самарские ФСБшники.

Напомним, что Аркадия Лазарева арестовали в сентябре 2019 года. Сам он утверждал, что только хотел продать фирму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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