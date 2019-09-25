"Всего лишь хотел продать фирму": в Самаре взяли под арест общественника и депутата Аркадия Лазарева

В среду, 25 сентября, в Самарском районом суде прошло заседание по избранию меры пресечения депутату, члену регионального отделения ОНФ и учредителю фирмы "ВСТ" Аркадию Лазареву. Напомним, общественника подозревают в крупном коммерческом подкупе.

По версии следствия, Лазарев договорился с представителем ООО "А" о том, что он не будет участвовать в электронном аукционе, организованном Росимуществом. За это он попросил вознаграждение в 1,5 млн рублей. В итоге это привело к победе данной фирмы на торгах.

Аркадия Лазарева задержали вечером 23 сентября, через несколько дней после того, как был пойман посредник в передаче денег. На допросе общественник заявил, что не участвовал ни в каких противоправных деяниях. Он отметил, что лишь хотел продать свою фирму за 1,5 млн рублей. При этом у компании нет имущества, но зато присутствует кредиторская задолженность.

Защита настаивала на домашнем аресте, но суд отправил депутата на 2 месяца в СИЗОФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Между тем, свидетели в один голос утверждают, что депутат не так прост, как кажется. По словам представителя компании "А", который передал незаконное вознаграждение, Аркадий Лазарев ему угрожал и намекал на связи с криминальным миром, в том числе и в Тольятти. Также он заявил, что депутат оклеветал его компанию в соцсетях, препятствуя тем самым выполнению контракта. Еще один свидетель подтвердил его слова, отметив о наличии у Аркадия Лазарева знакомых различного статуса.

- Я никогда не состоял в связях с ОПГ. То что сейчас происходит - это провокация. Я считаю, что это участники картельного сговора и что они таким образом устраняют конкурентов. Я возлагаю большие надежды на коллег из Общероссийского народного фронта, которые направят все материалы в следственные органы по принятию решения по данной группе лиц, - отметил на заседании Аркадий Лазарев.

Адвокат общественника настаивал на домашнем аресте. Он отметил, что у его подзащитного есть проблемы со здоровьем, он воспитывает двух несовершеннолетних детей и имеет положительную характеристику из МВД и ОНФ, но судья поддержала сторону следствия, которое запросило для Лазарева меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге было принято решение отправить депутата на 2 месяца в СИЗО - до 23 ноября. Защита намерена обжаловать это решение.

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