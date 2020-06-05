В Самаре перекроют движение на площади Куйбышева

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:13:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Самары рассказали, что из-за Парада Победы, который пройдет 24 июня, на площади Куйбышева перекроют движение. Оно будет закрыто с полуночи 8 июня до полуночи 1 июля 2020 года. Это нужно для обеспечения безопасности движения при подготовке к грандиозному мероприятияю.

При этом по-прежнему ездить по площади смогут скорые, пожарные и машины с пропусками от управления МВД.

Напомним, что Парад Победы перенесли из-за коронавируса. Праздник пройдет 24 июня 2020 года. На площадь выйдут 1700 человек в парадных расчетах. Пройдет техника военных лет и современная. Вечером в этот день прогремит уникальный салют из двух салютных установок. Здесь мы собираем всю информацию по Параду Победы и мероприятиях в этот день,24 июня 2020 года.

По предварительной информации, зрителей могут пустить на площадь в этот день только в том случае, если начнут снимать запреты из-за эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU