2020-06-05T19:24:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре снова нашли пассажиров без масок

Злостным нарушителям санитарного режима раздали памятки и посоветовали вести себя прилично
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре опять охотились за нарушителями масочного режимаВ Самаре опять охотились за нарушителями масочного режима
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В Самаре снова проверили, надевают ли пассажиры общественного транспорта маски, когда едут по делам в автобусах или трамваях. Оказалось, что почти все законопослушны. Но есть и злостные нарушители, которые отказываются надевать маску и даже начинают скандалить.

Таких нарушителей режима повышенной готовности высаживают из транспорта на ближайшей остановке, но до этого проводят профилактическую беседу, просят все же подчиниться. Несколько раз в конфликтных ситуациях пришлось даже вызывать врача. На нарушителей в таких случаях составляют протокол. Им грозит штраф от 1000 до 30 тыс рублей.

Также проверяют и водителей, и кондукторов. Они на рабочем месте тоже должны обязательно носить маски, показывать пример пассажирам.

Напомним, что в Самаре также дезинфицируют общественный транспорт, это тоже делается для безопасности пассажиров. Режим повышенной готовности в Самарской области сейчас продлен минимум до 8 июня. Но судя по заболеваемости, снимать ограничения рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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