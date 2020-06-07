"Вы приближаете меня к мечте!": подросток из Тольятти стал на шаг ближе к перерождению

7 Июнь 2020 2020-06-07T01:01:58+03:00

Дима Диженин собирает деньги на реабилитацию - она может поставить его на ноги

Изменить размер текста: A A

14-летний подросток из Тольятти всего за пару дней в разы увеличил число подписчиков на своей страничке в Instagram.

Напомним, у Димы Диженина три года назад стали отказывать ноги, врачи диагностировали у него спинальную амиотрофию. Никто не может предсказать, как быстро будет развиваться заболевание и можно ли его победить.

Но мальчик пытается: в прошлом году его мама прочитала про программу реабилитации в Нижнем Новгороде, которая при помощи специальной методики "перезапускает" организм и помогает исправить "ошибки". При помощи благотворительных фондов семья смогла собрать деньги на два курса реабилитации, а этой зимой Дима ездил с папой в клинику доктора Мышляева.

После двух месяцев упорной работы мальчик смог снова стоят на своих ногах, пусть несколько минут, но для подростка это уже достижение. Он отжимается, смог поднимать ноги, чему очень радуется.

Доктора считают, что после 10 курсов реабилитации мальчик сможет ходить. Два он уже прошел, осталось 8. В общей сложности ему нужно 1,1 млн рублей.

Из-за ситуации с коронавирусом число пожертвований в благотворительные фонды резко уменьшилось, и пока помощи у них Дима найти не смог. Он зарегистрировался в Instagram, и на своей страничке начал рассказывать про себя, свой диагноз и свои достижения.

После публикации в "Комсомолке" число подписчиков у него увеличилось в 22 раза, а на счет его мамы начали поступать деньги от самых обычных людей, которые просто поверили в его мечту - снова ходить на своих ногах.

- Всем огромное спасибо за помощь! Вы приближаете меня к мечте!!! - написал сегодня в Instagram Дима Диженин.

Как рассказала корреспонденту "КП-Самара" его мама, Надежда Федоровна, деньги перечислил уже 141 человек, на счет поступило чуть более 61,5 тысячи рублей.

Помочь мальчику можно при помощи перевода:

- по номеру карты 4276 5400 3597 8364 Надежда Федоровна Б.

- по номеру телефона +79879653375 - он привязан к карте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«После реанимации домой вернулся старичок»: тольяттинский подросток ищет деньги, чтобы родиться заново

Мальчик хочет поехать на экспериментальное лечение в Нижний Новгород, чтобы вновь научиться ходить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU