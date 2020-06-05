"После реанимации домой вернулся старичок": тольяттинский подросток ищет деньги, чтобы родиться заново

- Меня зовут Дима, мне 14 лет. У меня есть болезнь, которую я хочу победить, - 11 мая подросток из Тольятти завел свою страничку в Instagram, где рассказывает о себе и своих маленьких победах над грозным врагом - спинальной амиотрофией. Еще несколько лет назад он бегал быстрее ветра, а теперь радуется, что научился поднимать ногу на стул без помощи рук. Дима Диженин верит: несколько курсов лечения в Нижнем Новгороде, и он снова сможет ходить.

Страшный диагноз

- На третий день после родов мне сказали, что у моего ребенка – врожденный порок сердца, в пять месяцев ему сделали операцию. Врачи говорили, что все прошло хорошо, но у Димы случился инсульт, - вспоминает мама мальчика, Надежда Федоровна. – Он полторы недели провел в реанимации, когда мне его вернули, он был похож на маленького старичка.

У Димы сначала не двигалась одна сторона туловища, но постепенно это прошло, малыш рос, развивался, учился сидеть, стоять, ходить, бегал так, что за ним было не угнаться. В общем, все, как у всех. С одним лишь отличием: мальчик очень редко улыбался.

- А потом у меня стали подгибаться ноги, я часто падал, быстро уставал, - вспоминает Дима Диженин 2017 год, который стал для семьи настоящим испытанием. – Подниматься по лестнице становилось все сложнее, а к концу года я не мог ее преодолеть вовсе.

На реабилитации мальчик учится стоять на своих ногах без посторонней помощиФото: Из личного архива героя публикации

Бесконечные консультации врачей, которые ставили диагнозы один страшнее другого, потом - генетический анализ и приговор: спинальная амиотрофия (СМА) третьего типа.

- Врач мне сказала: «Готовьтесь к худшему, смиритесь, радуйтесь, что мозг хотя бы нормально работает, вот его и развивайте», - с горечью говорит Надежда Федоровна, которая так и не смогла смириться с тем, что на ее сына махнули рукой.

Удивительное лечение

Никто не знал и не знает, как быстро будет прогрессировать болезнь, а главное - как ее остановить. Лекарства и массаж особого эффекта не давали, Дима вскоре сел в инвалидную коляску. Дошло до того, что двигать собственные ноги ему пришлось руками.

В июле 2019 года его мама прочитала про клинику доктора Мышляева в Нижнем Новгороде. Там пациентам предлагали систему реабилитации «Родись заново». Ее суть в том, что при помощи определенных физических, психических и речевых нагрузок врачи пытаются смоделировать родовой процесс, «перезапустить» центральную нервную систему и исправить «поломки» в организме.

Врачи надеются, что после 10 курсов лечения мальчик сможет ходить самФото: Из личного архива героя публикации

Семья долго сомневалась, списывалась и созванивалась с другими пациентами, с руководством реабилитационного центра, и, наконец, решено было рискнуть. При помощи благотворительных фондов собрали деньги сразу на два курса лечения, и в январе Дима с папой уехал в Нижний Новгород, где провел два месяца.

- Я делал разные упражнения: разминки, растяжки, и теперь я могу сам поднимать ноги на стул без помощи рук, представляете? – радуется 14-летний подросток. - Ноги стали сильнее, спина укрепилась, я научился стоять с опорой до 5 минут, отжиматься, поднимать от пола таз - это настоящее достижение.

Начинающий инстаблогер

В клинике, оценив состояние мальчика и его успехи после первых этапов восстановления, порекомендовали семье пройти еще 8 курсов реабилитации – предположительно, после этого Дима сможет ходить. Сам.

Каждый курс стоит от 140 до 180 тысяч рублей, итого – 1,1 млн рублей, плюс деньги на проживание в Нижнем Новгороде, ведь клиника пациентов у себя на селит.

«Люди через Instagram собирают деньги на лечение своих детей, чем я хуже?» - решил Дима и создал свою страничку. Сейчас у него всего 15 подписчиков и 10 публикаций. По фотографиям видно, как тяжело мальчику дается лечение и как он радуется достигнутым результатам.

Мальчик надеется, что сможет жить, как обычный подростокФото: Из личного архива героя публикации

На одной из фотографий Дима сидит в инвалидной коляске рядом с «копейкой» в музее АвтоВАЗа.

- Он до такой степени любит автомобили, что знает о них все, способен почти про любую модель рассказывать часами, - рассказывает Надежда Федоровна. – Его любимая марка – Mercedes. В ноябре на его 14-летие я сделала ему подарок: договорилась с фирмой, которая позволила ему прокатиться внутри настоящего «Мерса», я была счастлива, что мне помогли исполнить его мечту.

Теперь Дима спит и видит, как однажды сможет сам встать с кровати, перешагнуть порог квартиры и пойти гулять. Как любой нормальный подросток. Исполнится ли его мечта, зависит теперь от взрослых.

Помочь мальчику можно при помощи перевода:

- по номеру карты 4276 5400 3597 8364 Надежда Федоровна Б.

- по номеру телефона +79879653375 - он привязан к карте.

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