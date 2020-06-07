Назван источник заражения коронавирусом в Тольятти

7 Июнь 2020 2020-06-07T01:18:45+03:00

В городе слишком много заболевших, больщая часть - пожилые люди. Что же им угрожает?

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Власти объяснили, что именно чаще всего служит источником заражения коронавирусом в Тольятти для местных жителей. На заседании оперштаба уточнили, что 65% всех пациентов старше 50 лет, из них половина - люди старше среди них. Среди них много пенсионеров и безработных. И все это значит, что люди заражаются где-то в городе.

Власти предположили с высокой степенью вероятности, что источником заражения коронавирусом в Тольятти стали места общего пользования и в первую очередь общественный транспорт, магазины и точки торговли на ярмарках. Как отметили в администрации, в общественном транспорте даже водители не надевают маски. Но предприятия, владеющие 16 маршрутами, не подчиняются местным властям. Теперь ими займутся в министерстве транспорта.

Теперь власти решили разобраться с этой проблемой и добиться того, чтобы люди стали заражаться реже. Для Тольятти это огромная проблема, ведь количество заболевших здесь уже больше 800 человек. А, как рассказали врачи, на больничных койках уже гораздо больше людей с пневмониями, не у всех подтверждается коронавирус, но врачебная помощь нужна всем.

ИСТОЧНИК KP.RU