2020-06-07T11:22:08+03:00
Общество

Еще две женщины с коронавирусом умерли в Самарской области

Они были старше 65 лет и имели сопутствующие заболевания
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Врачи не спасли еще двух человек с коронавирусомВрачи не спасли еще двух человек с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области скончались еще две пациентки с коронавирусом. Число умерших от коронавируса на 7 июня составило 27 человек. В воскресенье стало известно о двух жертвах новой инфекции. Это две женщины 66 и 67 лет. У них были побочные заболевания.

Так, по данным оперштаба одна женщина страдала проблемами сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочными заболеваниями, вторая болезнями сердца и эндокринной системы. Напомним, что в Тольятти рассказали, что почти половина больных коронавирусом - это люди старше 50 лет. Для них заболевание наиболее опасно.

Главврач больницы №5 Николай Ренц заметил, что заразу между пожилыми людьми разносят молодые и сильные жители города, которые являются бессимптомными носителями и пренебрегают правилами: то есть, не носят маску, не соблюдают социальную дистанцию.

Мы изучили статистику коронавирусных смертей и выяснили, что чаще всего в регионе с коронавирусом на самом деле умирают людистарше 65 лет. Но среди жертв болезни есть 31-летняя женщина с проблемами эндокринной системы и 43-летняя женщина без каких-либо серьезных заболеваний.

Напомним, что за все время выздоровели 1425 человек. На 7 июня выявлено 3114 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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