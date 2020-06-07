2020-06-07T16:24:24+03:00
Общество

Самарские родители рассказали о потраченных на выпускные деньгах

Увы, предоплата за рестораны не вернуть
Евгения ВАСИНА
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Выпускной без ресторановВыпускной без ресторановФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Тем, кто оканчивает школу в 2020 году, не позавидуешь. Мало того, что последнюю четверть пришлось учиться дистанционно, так еще и привычные варианты выпускных попали под запрет. Торжества в кафе, на турбазах из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции повсеместно или отменяются, или переносятся на более поздний срок.

В 2020 году выпускников ждет онлайн-выпускной. Состоится он 27 июня. Такое решение принято Министерством просвещения из-за ситуации по коронавирусу. Причем ведомство рекомендует регионам РФ придумать свои дистанционные мероприятия. О том, как организовать праздник онлайн «Комсомолка» уже писала ранее.

Финансовые издержки при этом несут родители выпускников. Ведь многие заблаговременно забронировали рестораны, расписали программу праздника, а вот вернуть предоплату в большинстве случаев уже не получится. При отсутствии письменного договора обращаться в суды – бессмысленно. Можно попробовать договориться, но пойдут ли навстречу кафе, что и так на грани разорения.

- Мы планировали прогулку на теплоходе в день последнего звонка, забронировали дату еще в феврале, думали: пусть дети после сложного учебного года перед ЕГЭ немного развеются, - поделилась с журналистом «КП-Самара» мама одиннадцатиклассника Елена Петрова. – До последнего надеялись, что режим самоизоляции к 25 мая успеют отменить, но этого не произошло. Деньги нам не вернули, но передвинули бронь, пока на июнь. Так что мы надеемся, что поездка все-таки состоится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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