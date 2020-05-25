Выпускные в Самаре в 2020 году: когда состоятся, как будут проходить, варианты проведения

В этом году школьникам и их родителям не позавидуешь – мало того, что всю четвертую четверть проторчали дома на дистанционном обучении, так еще и под вопросом оказались выпускные в Самаре 2020. Как будут проходить, когда состоятся, варианты проведения – эти вопросы сейчас встают перед всеми родителями не только 11-классников и 9-классников, но и перед теми, чьи дети закончили начальную школу и переходят в пятый класс. Привычные варианты выездных торжеств в кафе или на турбазах из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции почти повсеместно или отменяются, или переносятся на более поздний срок – в частности. Министр образования Самарской области Виктор Акопьян уже заявил, что последние звонки пройдут в августе. Правда, по поводу конкретных дат министерство пока отмалчивается - дескать, все зависит от эпидемиологической обстановки. Однако родители самарских выпускников находят и другие варианты.

«Если что – просто передвинем даты»

- Мы планировали прогулку на теплоходе в день последнего звонка, забронировали дату еще в феврале, думали – пусть дети после сложного учебного года перед ЕГЭ немного развеются, - поделилась с журналистом «КП-Самара» мама одиннадцатиклассника Елена Петрова. – До последнего надеялись, что режим самоизоляции к 25 мая успеют отменить, но этого не произошло. Деньги нам не вернули, но передвинул бронь, пока на июнь. Так что мы надеемся, что поездка все-таки состоится.

Забронировать прогулку на теплоходе можно, но не раньше, чем на июньФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на режим самоизоляции, некоторые организаторы прогулок по Волге продолжают активно предлагать забронировать даты выпускного на июнь. Правда, готовы сделать это уже без предоплаты. Все надеются, что с июня режим самоизоляции отменят. Но обещают, дескать, если вдруг ограничения продлят, просто сдвинем даты на более поздний срок.

Снять двухпалубный теплоходик вместимостью до 180 человек обойдется в среднем в 12-13 тысяч рублей в час.

Дистанционно учиться – дистанционно отдыхать

У Светланы Матвеевой дочка в этом году заканчивает четвертый класс. Уже начиная с новогодних каникул родители в чатике активно обсуждали варианты торжественного прощания с начальной школой. В результате решили провести выпускной на турбазе 31 мая, заказать аниматоров и устроить банкет для детей, родителей и учителей.

- Сумма в итоге вышла немаленькая, мы начитали в районе семи тысяч с человека. Предоплату внесли по тысяче рублей «с носа». Сейчас все «зависло» - и деньги не возвращают, и когда все будет – непонятно. Предлагают даты в июне, - поделилась Светлана. - Дети, конечно, уже соскучились друг по другу, и праздник не повредит. Но я уже не уверена, что готова на этот вариант проведения выпускного - из-за коронавируса у нас в семье доходы упали, и теперь это для нас существенная сумма. Тем более, что еще и платье нарядное дочке где-то нужно покупать…

Вместо активных игр школьникам предлагают пройти квесты онлайнФото: Евгения ГУСЕВА

Почти все организаторы детских праздников уже перестроились на новые рельсы работы и активно продают онлайн-развлечения. Например, для тех, кто заканчивает детский садик или начальную школу, предлагают провести игровую программу с помощью видеоконференции в zoom. Детей обещают развлекать танцевальным баттлом, ребусами, головоломками и другими забавами. Цена вопроса - около 1500 тысяч с человека, в зависимости от наполнения программы, количества детей и аниматоров. Такой же вариант предлагают крупные «города детских развлечений» - например, в «Кидбурге» часовая программа до 10 человек обойдется в 7,5 тысяч рублей.

Для ребят постарше, например, для девятиклассников, можно провести детективный онлайн-квест. Стоит это удовольствие около 1200 рублей с человека.

- Все происходит на площадке в zoom, организационные вопросы мы берем на себя, от ребенка требуется только получить на почту описание своего персонажа и подключиться к конференции по ссылке. Для подростков это интересно и как квест, и полезно с точки зрения общения. Игра идет час-полтора, сейчас такие активно бронируют и для детей, и для корпоративов. Самоизоляция самоизоляцией, но людям нужны и развлечения, - рассказали журналисту «КП-Самара» в компании Questoria.

Для девушек выпускной - это в первую очередь красивые нарядыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Сколько можно перед монитором сидеть»

Но перевести в онлайн не только учебу, но и развлечения согласны не все родители.

- И так дети безвылазно за компьютером торчат, глаза и осанку портят, свежим воздухом не дышат, двигаются мало, так еще и выпускной перед монитором просидеть? – негодует отец девятиклассника Сергей Кондратьев. – Мы планировали активный выпускной с пейнтболом, мальчишки его ждали, не хотелось бы менять его даже на самый интересный онлайн-квест. Так что мы лучше его перенесем, подождем, может быть разрешат провести.

Многие организаторы, кстати, готовы идти навстречу родителям несмотря на пандемию и самоизоляцию.

- Наша студия сейчас не работает из-за ограничений, но мы готовы приехать и провести праздник на вашей площадке, это обойдется от четырех тысяч в час, - заявили журналисту «КП-Самара» в одном из праздничных агентств. На робкий вопрос – дескать, где же эту самую площадку сейчас взять, в вайбер через пять минут прислали проверенный список мест, которые продолжают работать даже во время пандемии.

По-прежнему можно организовать в Самаре активный выпускной с катанием на квадроциклах и игрой в лазертаг. Вопрос «а как же самоизоляция?» организаторы уклончиво обходят. Мол, группы небольшие, площадка открытая, свежий воздух, дистанцию между детьми соблюсти проще простого. Да и вообще – кто их там на лесной полянке увидит? Программа на 1-2 часа с последующим шашлыком в беседке обойдется в полторы-две тысячи с человека. Говорят, уже пользуется спросом, хотя свободные даты пока есть.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

«Выпускной в августе – деньги на ветер»

У меня двое детей-подростков. За плечами – выпускные в садике и начальной школе, впереди – окончание 9 класса у старшего сына. Вопрос прощания со средней школой встал на первом же родительском собрании еще в сентябре. Как всегда, нашлись те, кто предложил сделать это с размахом. Но большинство родителей оказались более рациональными – к девятому классу любовь к пафосным торжествам и лишним тратам как-то остывает, а платные курсы подготовки к экзаменам и репетиторы съедают немалую часть бюджета. Класс разделился на две половины – родители мальчиков голосовали за активный отдых и пейнтбол, мамы девочек возражали, что их дочкам нужно где-то выгулять нарядные платья. Уже почти было нашли компромиссный вариант, но тут грянула пандемия и где-то сверху решили, что выпускные надо перенести на август.

Только вот кому они в августе нужны? К концу лета половина класса уже надеется поступить в колледжи и техникумы. А другая половина, если ограничения к тому времени снимут, разъедется на моря или в деревню – дышать воздухом и набираться сил перед новым учебным годом. Да и траты в августе будут актуальны совсем другие – родителям нужно будет собирать своих подросших детей в школу или колледж. И парад тщеславия выпускных в этой ситуации будет столь же актуален как новогодние елки в марте или пасхальные куличи в июльскую жару. Все-таки ложка хороша к обеду.

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