2020-06-08T10:07:39+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» может начать сезон ФНЛ в Самаре

Это произойдет в том случае, если к первому туру стадиону в Жигулевске не успеют присвоить соответствующую категорию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Наиболее вероятный вариант в Самаре – стадион «Металлург». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Наиболее вероятный вариант в Самаре – стадион «Металлург». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» может начать сезон в ФНЛ в Самаре. Это произойдет в том случае, если стадион «Кристалл» в Жигулевске, где команда проводит домашние матчи, не успеют подготовить к первым турам сезона, сообщает пресс-служба «Акрона».

- Клуб делает всё возможное, чтобы стартовать в Жигулевске. Если процесс оформления и присвоения стадиону «Кристалл» соответствующей категории затянется, первые домашние игры «Акрон» будет вынужден провести в Самаре. Время ещё есть, и это решение далеко не окончательное, - рассказали в «Акроне».

Сейчас «Кристалл» реконструируют, чтобы он подходил под критерия ФНЛ. В частности, там достраивают трибуну, чтобы увеличить вместимость стадиона до трех тысяч человек. Наиболее вероятный вариант в Самаре – стадион «Металлург».

Также в «Акроне» отметили – рано или поздно команда будет проводить домашние игры в Тольятти.

- Команда не играет в Тольятти, потому что в городе нет стадиона соответствующего требованиям. Стадион в Жигулевске тоже временно не готов принимать матчи ФНЛ, но, как мы уже разъясняли ранее, он более современный, комфортный и безопасный. В планах клуба - реконструкция «Торпедо». Рано или поздно клуб собирается играть в Тольятти - по мере готовности инфраструктуры, - рассказали в «Акроне».

В клубе отметили, что к ЧМ-2018 в Тольятти уже реконструировали стадион «Торпедо», но этого было недостаточно.

- Были отремонтированы только раздевалки, одна трибуна и поле. Этого, увы, недостаточно. И вот именно, как вы подметили, сборная Швейцарии там тренировалась, а не проводила официальные матчи, - уточнили в тольяттинском клубе.

Напомним, «Акрон» дебютировал на профессиональном уровне в прошлом году. За один сезон частный тольяттинский клуб преодолел ПФЛ и завоевал право выступать в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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