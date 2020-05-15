Тольяттинский «Акрон» официально стал чемпионом ПФЛ и перейдет в ФНЛ

15 Май 2020 2020-05-15T15:23:56+03:00

Тольяттинский клуб только в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» стал победителем группы «Урал-Приволжье» ПФЛ (третий по силе дивизион российского футбола) и получил возможность перейти в ФНЛ. В Российском футбольном союзе объявили о досрочном завершении сезона в ПФЛ и ФНЛ. Итоговое турнирное положение команд зафиксировали по результатам 17-ти туров. К этому времени «Акрон» шел на первой строчке в группе.

- «Акрон», занимающий верхнюю строчку своей территориальной группы, получил право делегироваться в вышестоящий дивизион. В случае успешного прохождения процедуры лицензирования в ФНЛ в сезоне 2020/21 «Акрон» станет участником первенства ФНЛ, - уточнили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Напомним, «Акрон» дебютировал на профессиональном уровне в этом сезоне. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU