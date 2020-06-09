2020-06-09T09:13:33+03:00
Общество

В Самарской области в больницы попадают лишь 30-40% больных с коронавирусом

Об этом рассказал глава информационного центра оперштаба Николай Ренц
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В регионе продолжают бороться с COVIDВ регионе продолжают бороться с COVIDФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области только 30-40% от всех пациентов, у которых положительный анализ на коронавирус, попадают в больницу на инфекционные койки. Большая часть продолжает лечение дома. Об этом рассказал глава информационного центра оперативного штаба Николай Ренц.

- Сейчас свободно около 24% коек. В больницах находятся 2743 пациента - среди них и те, у кого коронавирусная инфекция не подтверждена, но помощь им нужна в полном объеме и мы ее оказываем, - отметил Николай Ренц. И добавил, что иногда пациентов, которые сначала были определены на домашнее лечение, приходится госпитализировать, так как им стало хуже и болезнь развивалась по нарастающей.

Также врач отметил, что за неделю количество обращений, если сравнивать выходные с выходными, совсем немного, но снизилось. Также растет количество выздоровевших. Кривые пока не пересеклись, но это может случиться уже на этой неделе. За этот период станет понятно, как развивается ситуация.

При этом Николай Ренц напомнил, что забывать о мерах предосторожности рано - эпидемиологическая обстановка еще довольно сложная, не стоит снимать маски, забывать о личной гигиене. Позаботиться о своем здоровье - задача каждого.

Напомним, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 16 июня. Правда, ограничения понемногу снимают. Например, теперь можно ходить в библиотеки и торжественно жениться, а МФЦ работают без предварительной записи.

Николай Ренц: из 350 новых коек в Тольятти заполнено уже 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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