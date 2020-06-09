В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:54:16+03:00

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Сегодня, 9 июня, в Самарской области выросло число жертв коронавируса. В регионе не удалось спасти еще троих пациентов, а общее количество погибших составляет 32 человека.

– На данный момент диагноз подтвердился у 3246 человек. 1485 человек выздоровели и были выписаны. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1729 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Самарской области.

Отметим, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, а режим самоизоляции продлен до 16 июня. Горожанам необходимо носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU