В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
Сегодня, 9 июня, в Самарской области выросло число жертв коронавируса. В регионе не удалось спасти еще троих пациентов, а общее количество погибших составляет 32 человека.
– На данный момент диагноз подтвердился у 3246 человек. 1485 человек выздоровели и были выписаны. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1729 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Самарской области.
Отметим, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, а режим самоизоляции продлен до 16 июня. Горожанам необходимо носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальное дистанцирование.
ИСТОЧНИК KP.RU