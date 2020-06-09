Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 9 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:52:50+03:00

По данным на 9 июня 2020 года в Самарской области выявили 46 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 9 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 46 новых случаев заражения. Большая часть инфицированных - жители Самары. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3246 человек. 1485 из них выздоровели, 32 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8595 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1572 жителя, в Московской области – 739. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 318 и 292 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 485 253 человека, 242 397 пациентов выздоровели (11709 за прошедший день), 6142 больных умерли. За последний день от инфекции скончался 171 человек. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU