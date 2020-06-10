В Самаре перекрыли проезд по улице Гаражной

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:38:25+03:00

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Администрация Самары рассказала, что с сегодняшнего дня, 10 июня, в городе будет перекрыта еще одна улица. Теперь транспорту не получится проехать по улице Гаражной. Речь идет об участке в границах перекрестка с 3-им проездом.

– Там будут проводиться работы по замене аварийного участка трубопровода. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свой маршрут, а также надеемся на понимание, – сообщили власти.

Отмечается, что работы планируется завершить до 22 июня текущего года. Ранее в городе перекрыли еще один участок улицы Физкультурной – пересечение с улицей Матросова. Там в течение 10 дней будут вестись работы по подготовке к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU