2020-06-10T08:38:25+03:00
Общество

В Самаре перекрыли проезд по улице Гаражной

Там будет проводится замена аварийного участка трубопровода
Владислав КИРСАНОВ
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Работы планируется завершить 22 июняРаботы планируется завершить 22 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Самары рассказала, что с сегодняшнего дня, 10 июня, в городе будет перекрыта еще одна улица. Теперь транспорту не получится проехать по улице Гаражной. Речь идет об участке в границах перекрестка с 3-им проездом.

– Там будут проводиться работы по замене аварийного участка трубопровода. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свой маршрут, а также надеемся на понимание, – сообщили власти.

Отмечается, что работы планируется завершить до 22 июня текущего года. Ранее в городе перекрыли еще один участок улицы Физкультурной – пересечение с улицей Матросова. Там в течение 10 дней будут вестись работы по подготовке к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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