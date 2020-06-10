2020-06-10T10:41:49+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека

В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 3359 заболевших коронавирусомВсего в Самарской области 3359 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 10 июня, в Самарской области резко выросло число заболевших коронавирусом. Для сравнения, вчера, 9 июня, было зафиксировано 46 заболевших. Сегодня – 113. Кроме того, за прошедшие сутки скончалось еще два человека.

– Таким образом, общее число жертв коронавируса в Самарской области достигло 34 человек. Всего же зафиксировано 3359 заболевших. 1570 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 1755 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению COVID-19 в регионе.

Также в губернии продолжают действовать ограничительные меры. Масочный режим, самоизоляция и социальное дистанцирование продлятся минимум до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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