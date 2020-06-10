2020-06-10T10:37:22+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 10 июня 2020 года: подтвердились 113 случаев

По данным на 10 июня 2020 года в Самарской области выявили 113 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За минувшие сутки в России выявлено 8404 новых заболевшихЗа минувшие сутки в России выявлено 8404 новых заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3359 человек. 1570 из них выздоровели, 34 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8404 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1195 жителя, в Московской области – 735. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 313 и 304 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 493 657 человека, 252 783 пациентов выздоровели (10386 за прошедший день), 6358 больных умерли. За последний день от инфекции скончался 216 человек. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 июня: заболевших меньше, смертей больше

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 10 июня 2020 года (подробности)

Самарцам рассказали, куда жаловаться на людей без масок

Появился телефон горячей линии, куда можно доложить о нарушителях режима (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 10 июня 2020 года: подтвердились 113 случаев
Экс-наставник «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий возглавил саратовский «Сокол»
В Самаре открывается речная навигация до Ширяево
На границе Самарской области задержали гражданина с 20 кг героина
В Самарской области задержали похитителя канализационных люков
АКОМ представляет интересы отрасли на европейском уровне
В Самаре снова можно погулять на теплоходе по Волге
Билайн завоевал 12 наград и вошел в 3 шорт-листа на XX фестивале Silver Mercury
В Самаре перекрыли проезд по улице Гаражной
В Самарской области у мужчины за долги арестовали три КамАЗа
Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 июня: заболевших меньше, смертей больше
В Самаре вопреки коронавирусу делают больше медицинских операций
Нарушителей масочного режима в Самаре ждут штрафы
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 июня 2020 года: чудо-исцеление города от инфекции
В самарский гипермаркет «Лента» из-за пригоревшей еды приехали пожарные
Еще 85 человек вылечились от коронавируса в Самарской области
Житель Тольятти во время прогулки нашел банку с ртутью