Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 10 июня 2020 года: подтвердились 113 случаев
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3359 человек. 1570 из них выздоровели, 34 – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8404 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1195 жителя, в Московской области – 735. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 313 и 304 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 493 657 человека, 252 783 пациентов выздоровели (10386 за прошедший день), 6358 больных умерли. За последний день от инфекции скончался 216 человек. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU