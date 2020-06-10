В Самарской области люди с коронавирусом стали умирать каждый день

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:59:18+03:00

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В Самарской области немного выросла смертность пациентов с коронавирусом. В течение пяти последних дней о скончавшихся больных сообщают каждый день. 9 июня был достигнут рекорд смертности в регионе - умерли трое пациентов с коронавирусом.

В основном же умирают 1-2 человека, большая часть - это люди старше 65 лет. У подавляющего числа пациентов с коронавирусом были и другие сопутствующие заболевания, чаще всего это болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем и проблемы с почками.

В последние пять дней смертей все больше

Самая молодая погибшая - 31-летняя женщина с эндокринными заболеваниями, она скончалась 28 мая. А 3 июня умерла 43-летняя женщина, и, по данным оперативного штаба, у нее не было других заболеваний.

Медики уже не раз подчеркивали, что коронавирус очень опасен для тех, у кого есть хронические заболевания, и для пожилых людей. Их просят беречься особенно тщательно. Другие же могут им помочь, просто надевая маски. Если этого не делать, то бессимптомные носители становятся очень опасны для окружающих.

10 июня в Самарской области подтверждены 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Это очередной скачок заболеваемости. При этом накануне заболевших было совсем немного. Посмотреть распределение можно на карте распространения коронавируса.

Мужчины пока умирали чаще

ИСТОЧНИК KP.RU