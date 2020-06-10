Стало известно, где в Самаре будет салют 24 июня 2020 года

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:35:29+03:00

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В регионе вовсю идет подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, стало известно, где в Самаре 24 июня 2020 года прогремит салют.

- В Самаре запуск праздничных фейерверков и артиллерийского салюта необходимо организовать с акватории реки Волга, напротив Ладьи. Время показа - не менее 9 минут, - сообщили в департаменте по вопросам общественной безопасности Самарской области.

Сейчас власти объявили конкурс с целью найти того, кто достойно организует праздничный салют не только в Самаре, но и по всей области. Для участия в нем приглашаются некоммерческие организации, в том числе и творческие союзы.

Техническое задание на оказание услуги можно посмотреть ЗДЕСЬ. Исполнителю предоставят субсидии за счет средств областного бюджета. Максимальный размер выплаты - 8 миллионов рублей. Заявление о предоставлении субсидии подается нарочным по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет № 9 до 12-00 15 июня 2020 года. Телефон для справок (846) 221-47-06. Напомним, что 24 июня в Самаре будет выходным днем. Горожанам обещают насыщенную праздничную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU