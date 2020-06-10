2020-06-10T21:05:37+03:00
Общество

Билеты на поезд Самара - Симферополь до Крыма начинают продавать

Уже в четверг можно будет купить билет до Крыма на поезд из Самары
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Уже 30 июня поезд отправится в путьУже 30 июня поезд отправится в путь
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Этим летом все-таки отправятся поезда из Самары в Симферополь. В минтрансе РФ сообщили, что продажа билетом начнется до конца дня 11 июня. Недавно стало известно, что 1 июля Крым откроют для туристов. . Именно поэтому министр транспорта Евгений Диттрих поручил снова запустить железнодорожные перевозки в Крым.

Через Самару будет проходить поезд 141/142 Екатеринбург - Симферополь. Первый состав из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Крым 3 июля. Он будет ходить один раз в неделю.

Напомним, что через Самару изначально планировали пустить поезд Екатеринбург - Симферополь. Он должен проходить через Уфу, Оренбург, Похвистнево, Отрадный, Сызрань. Стартовать поезд должен был в преддверии майских праздников, но запуск новых маршрутов отложили из-за коронавируса.

Купить билет можно на официальном сайте перевозчика. Со стартом продаж здесь появятся цены на билеты и расписание поездов. Изначально озвучивалась стоимость билетов в 3-3,7 тыс рублей за место в плацкарте. Пока неизвестно, на сколько подорожают перевозки. Цены появятся в день старта продаж также как и полный маршрут поезда и время отправления от станций Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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